Bis zu 33 Grad möglich : Heißester Tag der Woche zum Ferienstart

Essen Passend zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen könnte der heutige Freitag zum heißesten Tag der Woche werden. Die Temperaturen könnten die 30-Grad-Marke knacken.

Das sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Im Rheinland seien sogar bis zu 33 Grad möglich. In der Region wird es mit bis zu 31 Grad in Heinsberg und 30 Grad in Düren nur wenig kühler. In der Städteregion werden zwischen 26 Grad in Monschau, 29 Grad in Aachen und 30 Grad in Alsdorf erwartet. Zudem sei es trocken und locker bewölkt bis sonnig.