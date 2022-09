RWTH : Hebammenstudium in Aachen zum Start ausgebucht

40 Plätze an der RWTH : Hebammenstudium startet im Herbst in Aachen An anderen Hochschulen im Rheinland ist die Akademisierung der Hebammenausbildung im vorigen Herbst gestartet. Die Uniklinik Aachen will im Herbst nachziehen. Es ist der letzte Startzeitpunkt, um keine Lücke in der Hebammenausbildung in der Region entstehen zu lassen.