Was macht eigentlich Franz-Josef Antwerpes? : Hausbesuch beim ehemaligen „Kurfürsten von Köln“

Tiefenentspannt: Der ehemalige Kölner Regierungspräsident Franz-Josef Antwerpes in seiner Wohnung im Stadtteil Junkersdorf. Foto: Thomas Brill

Köln In seiner Zeit als Kölner Regierungspräsident war Franz-Josef Antwerpes weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Inzwischen ist es ruhig geworden um den 88-Jährigen. Wir haben ihn in seiner Wohnung in Köln-Junkersdorf zum Gespräch getroffen.

Von wegen Inszenierung: Die Druckausgabe der „Aachener Zeitung“ steckt jeden Morgen im Briefkasten der Wohnung im Kölner Ortsteil Junkersdorf. „Was glauben Sie denn? Die AZ lese ich immer, und das wird auch so bleiben“, sagt Franz-Josef Antwerpes, der langjährige Präsident des Regierungsbezirkes Köln. Den Gast aus Aachen empfängt der inzwischen 88-Jährige, den sie wegen seines selbstbewussten Auftretens auch „Kurfürst von Köln“ nannten, schon draußen auf dem Bürgersteig. „Warum haben Sie nicht direkt hier vor dem Haus geparkt, ist doch alles frei?“

Das Thema Autos, Parkordnung und Straßenverkehr scheint Antwerpes immer noch umzutreiben. Wenn der 1. FC Köln einen Steinwurf entfernt im Rheinenergiestadion seine Heimspiele austrage, seien die Parkplätze in den Junkersdorfer Seitenstraßen sehr begehrt. „Dann wollen hier alle ihre Autos abstellen. Manchmal mache ich mir einen Spaß daraus und weise die Menschen freundlich darauf hin, dass sie hier nicht parken dürfen.“ Antwerpes sagt es mit einem Lächeln, von der alten Härte, die man ihm früher zuschrieb, scheint nicht mehr viel übriggeblieben. Mit dem Begriff Altersweisheit weiß er aber nicht allzu viel anzufangen. „Ach wissen Sie, ich hatte meine Zeit, jetzt müssen das andere machen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe“, sagt Antwerpes.

Mit dem 1. FC Köln abgeschlossen

Mit dem 1. FC Köln hat er seit längerem abgeschlossen. „Ich habe meine Mitgliedschaft zurückgezogen, weil ich der Meinung bin, dass der Verein mit dem ehemaligen Präsidenten Albert Caspers nicht vernünftig umgegangen ist. Dabei hatte Caspers seine Verdienste, hat den Verein wirtschaftlich wieder auf die Beine gestellt. Mir hat das damals nicht gefallen.“ Typisch Antwerpes, wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er das und dann ist er auch konsequent. Das Kapitel FC ist für ihn beendet. „Ich gehe da nicht mehr hin, obwohl ich in zehn Minuten zu Fuß da wäre.“

Stattdessen fährt er lieber mit dem Fahrrad von Junkersdorf aus über die Aachener Straße ins Fitnessstudio, dreimal pro Woche. Aber auch dort lässt er sich längst nicht alles sagen. „Die Trainerinnen und Trainer beobachten mich immer und wollen mich darauf aufmerksam machen, dass ich einige Geräte falsch bediene. Ich sage denen dann, dass ich weiß, dass ich es falsch mache. Ich möchte es aber genauso machen.“ In Momenten wie diesem blitzt der alte Antwerpes dann doch noch auf. „Ich habe meine zugespitzten Äußerungen aber inzwischen etwas relativiert. Ich lebe ganz gut mit meinem Dasein und bin der Ansicht, dass man Konflikte nicht immer bis zum Äußersten treiben muss.“

In seiner Zeit als Regierungspräsident von 1978 bis 1999 sei das allerdings anders gewesen: „In meiner Position musste ich immer wieder klare Kante zeigen, gerade bei Konflikten.“ Kleine Brötchen backen, das war zu seiner Zeit als RP nicht das Ding des aus einer Bäckerfamilie stammenden gebürtigen Vierseners. Ihm sei die heutige Politikergeneration ein bisschen zu konfliktscheu. Man könne sich nicht immer an der Meinung der anderen orientieren, man müsse als Politiker eine eigene Meinung haben und diese auch deutlich vertreten – unabhängig von der nächsten Wahl. Als Beispiel nennt er das Thema Klima-Aktivismus: „Ich kann die jungen Menschen ja verstehen, doch manche Dinge gehen einfach zu weit“, sagt Antwerpes. Wer sich auf Straßen festklebe, der müsse mit einer entsprechenden Reaktion des Staates rechnen. „Doch die Reaktion muss dann bitte auch konsequent erfolgen.“ Diese Konsequenz vermisse er manchmal.

Verkehrskontrollen waren Chefsache

Eines von Antwerpes‘ Hauptthemen während seiner Zeit als Regierungspräsident war die Sicherheit im Straßenverkehr. Vor allem der Kampf gegen Alkohol am Steuer und überhöhte Geschwindigkeit war Antwerpes ein Anliegen. In Teilen der Bevölkerung und bei Verbänden stieß er damit auf wenig Gegenliebe. Tatsächlich machte Antwerpes das Thema Verkehrskontrollen auf Autobahnen im wahrsten Sinne zur Chefsache, sah man ihn doch häufig selbst bei den Kontrollen am Rande der Autobahnen. „Mir war das Thema schon wichtig, doch nicht so wichtig, wie es manch einer gemacht hat. Für die Medien war das natürlich ein gefundenes Fressen, wenn ich bei einer Kontrolle uneinsichtige Autofahrer eigenhändig von der Fahrbahn gewunken habe.“

Sogar im Karneval konnte er das Thema „Verkehrserziehung“ nicht lassen. Zum Ende seiner Büttenreden winkte er mit einem Alkoholtestgerät ins Publikum und verabschiedete sich mit dem Hinweis, man würde sich ja später noch auf der Straße treffen. Typisch Antwerpes. Amüsante Episoden wie diese kann man in seinem Wikipedia-Eintrag nachlesen. Sie gehören zu Antwerpes wie das Tempolimit auf der A4 zwischen Aachen und Köln.

Sein Talent als Entertainer bewies der promovierte Volkswirt bei vielen Gelegenheiten in Fernsehshows - sowohl als Gast als auch als gastgebender Talkmaster. Von 1999 bis 2001 moderierte er gemeinsam mit Marijke Amado im WDR-Fernsehen die Sendung „Amado und Antwerpes – Die Talkshow für Genießer“. Doch die Zusammenarbeit mit Amado sei irgendwann kein Vergnügen mehr gewesen. „Die hat sich immer in den Vordergrund spielen wollen, das war irgendwann unerträglich. Da habe ich dann aufgehört.“

Inzwischen ist Antwerpes zum dritten Mal verheiratet. Seine Frau lebt in Brühl und hat dort ihre eigene Wohnung. „Wir haben unsere Wohnungen beide behalten. Das ist sehr unproblematisch und entspannt. Wenn man ständig aufeinander hockt, dann vermehren sich die Konflikte ja automatisch, da kann man kaum etwas gegen machen. Vor allem, wenn man eine streitsüchtige Frau hat.“ Und er selbst? Ist da keine Spur von Streitsucht geblieben? „Nein, nicht mehr, meine jetzige Frau ist der Ansicht, sie habe mich beruhigt.“

Ein ehemaliger Politstar

Dass Antwerpes einmal ein Politstar war, ist ihm bewusst. Und doch will er das heute nicht mehr allzu hoch hängen. „Ich habe eigentlich immer nur damit gespielt“, sagt er. Er komme im Übrigen heute noch vor, dass sich Menschen bei ihm bedankten, weil sie der festen Überzeugung seien, sie hätten ihr Abitur ganz allein ihm als Regierungspräsident zu verdanken. „Viele glaubten wirklich, dass ich in einer Organisation mit 2000 Beschäftigten jede einzelne Entscheidung selbst getroffen hätte. Auch beim Thema Schulpolitik.“

Als Chef habe er auf die Meinung enger Mitarbeiter durchaus Wert gelegt. „Ich hatte mindestens zehn bis zwölf Leute in der Bezirksregierung, die ab und zu mit gescheiten Vorschlägen zu mir kamen, die ich mir angehört und, wenn sie mich überzeugten, auch umgesetzt habe.“ Er habe heute noch Kontakt zu einigen dieser Kollegen, auch zu seinen Büroleiterinnen, mit denen er sich regelmäßig zum Kaffeekränzchen treffe. „Es ist wunderbar, wenn man mit einigen Menschen über die Jahrzehnte hinweg den Kontakt hält“, sagt Antwerpes, und es klingt beinah so, als sei ihm diese Erkenntnis erst in diesem Moment gekommen.

Höhere Ämter als das des RP habe er nie angestrebt. „Ich habe mich in der ganzen Zeit nie weiter beworben, zum Beispiel als Minister bei Johannes Rau. Ich wusste genau: Wenn ich bei Rau Minister würde, dann exakt für eine Legislaturperiode, nicht länger. Rau war nicht jemand, der zugespitzte Entscheidungen traf. Das werfe ich ihm heute noch vor. Ansonsten hat er viel dazu beigetragen, das Land zur Heimat zu machen.“

Wenn er an Heimat denkt, dann sagt der Mann vom Niederrhein: „Meine Heimat hört ungefähr in der Höhe von Süchteln auf und geht bis Kaldenkirchen, wo ich Verwandte hatte.“ Der Kreis Heinsberg sei ihm auch noch angenehm, und ein bisschen Köln komme dazu.

Und Aachen? Aachen habe für ihn immer eine positive Tendenz gehabt, erinnert er sich noch gut an die regelmäßigen Sprechstunden im Büro des alten Regierungspräsidenten. „Ich hatte immer ein offenes Ohr für die handelnden Politiker in Aachen, bei mir konnten die sich in den Sprechstunden immer mal gut auslassen.“ Zu Aachen habe er ein besseres Verhältnis „als zum rechtsrheinischen Köln, wenn man diesen wahnsinnigen Vergleich mal anstellen darf“.