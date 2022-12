Autobahnen, Zugstrecken und Flughäfen : Haupt-Reisetag vor Weihnachten startet mit wenig Einschränkungen

Am Haupt-Reisetag vor Weihnachten kann es auch auf den Autobahnen zu viel Verkehr kommen. Foto: dpa/-

Düsseldorf/Köln Vor den Weihnachtstagen machen sich in NRW viele Menschen noch einmal auf die Reise. An diesem Freitag soll es auf Straßen und Bahnhöfen besonders voll werden. Am Morgen gibt es bislang wenig Probleme.

Auf dem Weg zur Bescherung müssen Reisende in Nordrhein-Westfalen am Freitag vermutlich etwas Geduld mitbringen. Es ist der Haupt-Reisetag vor den Weihnachts-Feiertagen. Der ADAC rechnet mit viel Betrieb und längeren Staus auf den Autobahnen. Das größte Staupotenzial gebe es auf den Autobahnen A1 (Köln-Dortmund-Münster), A2 (Dortmund-Bielefeld), A3 (Köln-Frankfurt), A40 (Duisburg-Dortmund), A43 (Wuppertal-Recklinghausen) sowie auf dem Kölner Autobahnring. So voll wie etwa beim Start in die Sommer- oder Herbstferien soll es aber nicht werden.

Am Morgen gegen 9 Uhr war es auf den Autobahnen noch völlig Ruhe – in ganz NRW kam es zu fast keinen Staus. Sieben Kilometer insgesamte Staulänge im Bundesland dürften nahezu rekordverdächtig sein. Doch die größte Belastung auf den Straßen wird auch eher am Nachmittag erwartet.

Am ersten Tag der Weihnachtsferien hat es an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen etwas mehr Andrang als sonst gegeben, größere Schlangen an den Schaltern blieben am Freitagmorgen aber zunächst aus. Bei Check-In und Sicherheitskontrollen laufe alles geordnet und ruhig, hieß es vom Flughafen Düsseldorf. Ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn sprach von einem „normalen Flughafenbetrieb“.

Das Fluggastaufkommen sei an Weihnachten natürlich ein bisschen höher als zum Beispiel im November, sagte er. Es sei aber nicht mit den Sommer- oder Herbstferien vergleichbar. Damals hatten sich in Köln und Düsseldorf teils mehrere Hundert Meter lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen gebildet.

Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens teilte mit, der erste Ferientag sei mit rund 45.000 erwarteten Passagieren bei etwa 350 Flugbewegungen auch der verkehrsstärkste in der Weihnachtszeit. An den Sicherheitskontrollen müsse man am Freitagmorgen an zwei Flugsteigen zwischen 20 und 40 Minuten, an einem Flugsteig weniger als 20 Minuten waren.

Beim Zugverkehr setzt die Bahn auf den stark nachgefragten Verbindungen zusätzliche Züge ein. In Nordrhein-Westfalen profitieren davon etwa Reisende zwischen Köln, Düsseldorf und Berlin. Im Regionalverkehr fahren bis Ende Januar auf einigen Linien wegen eines hohen Krankenstands bei den Bahn-Beschäftigten aber gar keine oder deutlich weniger Züge. Fahrgäste sollen dort auf Busse oder andere Zugverbindungen ausweichen. Nachdem es am Donnerstag auch in der Region zu zahlreichen Ausfällen kam, sind am Freitag keine größeren Einschränkungen für Passagiere zu erwarten. Ausnahme bildet die Linie RB 33. Mehr dazu hier:

