Debatte um Fake-Accounts : Hat die Polizei bald ausgetwittert?

Gerne nutzt die Polizei Twitter, um etwa aktuell bei Großereignissen Informationen zu verbreiten. Doch was, wenn Fake-Accounts gezielt Panik auslösen? Foto: dpa/Fabian Strauch

Region Wer Panik verbreiten oder die Kommunikation der Polizei mit der Bevölkerung stören will, könnte es per Twitter versuchen. Diese Sicherheitsbedenken kommen auf, nachdem massenhaft täuschend echt aussehender, gefälschter Twitter-Accounts in den USA für Wirbel gesorgt haben.