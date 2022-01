Kirche : Hamburgs Erzbischof Heße sagt in Missbrauchsprozess aus

Hamburgs Erzbischof Heße sagt in Missbrauchsprozess aus

Hamburgs Erzbischof Stefan Heße sagt als Zeuge in dem Missbrauchsprozess aus (Archivfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Köln Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße tritt am Dienstag als Zeuge vor Gericht auf. In dem Prozess ist ein Priester wegen Kindesmissbrauchs angeklagt. Heße war mit dem Fall befasst – doch der Priester wurde danach erneut eingesetzt.

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße sagt am Dienstagnachmittag als Zeuge in einem Missbrauchsprozess am Landgericht Köln aus. Heße war 2010 als Personalchef des Erzbistums Köln mit dem Fall eines Priesters befasst, der jetzt wegen Kindesmissbrauchs angeklagt ist. Bei der Befragung von Heße könnte es auch darum gehen, ob er weitere Missbrauchstaten des Mannes hätte verhindern können.