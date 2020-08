Kostenpflichtiger Inhalt: Schwerer Unfall auf der Hahner Straße : Haftbefehle gegen zwei 19-jährige Raser

Neben der Unfallstelle zwischen Lammersdorf und Mulartshütte: Angehörige und Freunde haben Blumen und Briefe für das bei einem Unfall gestorbene achtjährige Mädchen zu einer kleinen Gedenkstätte arrangiert. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Roetgen/Stolberg/Aachen Nach einer Frontakollision in der Eifel am 3. August, in deren Folge ein achtjähriges Mädchen starb, gehen die Ermittler nun davon aus, dass ein verbotenes Autorennen zweier junger Männer der Grund dafür war – und erheben schwere Vorwürfe.