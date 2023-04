Gewaltausübung : Häufiger Ermittlungen gegen Polizisten in NRW

Düsseldorf Die Zahl der Ermittlungen gegen Polizeibeamte steigt. Es kommt aber in den seltensten Fällen zu einer Anklage. Gewerkschaft hat eine Erklärung.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen mutmaßlich unzulässiger Gewaltausübung hat in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen zugenommen. Das geht aus einer Statistik hervor, die das NRW-Justizministerium in Düsseldorf auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat.

Demnach wurde wegen Gewalt durch Polizisten im Jahr 2021 in 843 Fällen ermittelt. 2018 waren es noch 676 Fälle, danach stiegen die Zahlen kontinuierlich an. Im ersten Halbjahr 2022 zeichnete sich zumindest kein Rückgang ab: 414 Verfahren wurden neu registriert. Das entsprach etwa dem Vorjahresniveau. Fast alle dieser Verfahren werden allerdings eingestellt. Nur sehr selten kommt es zu einer Anklage oder einem Strafbefehl.

Auch diese Verfahren werden aber in aller Regel eingestellt. Zu Anklagen oder Strafbefehlsanträgen kam es 2018 in 13 Fällen, ein Jahr später in zwölf Fällen und 2020 in acht Fällen. Im Jahr 2021 gab es zehn Anklagen oder Strafbefehlsanträge. 2022 zeichnete sich eine Steigerung ab: Bereits in der ersten Jahreshälfte fanden neun Anklagen und Strafbefehlsanträge Eingang in die Statistik.