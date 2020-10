Weg zur Arbeit : Hälfte aller Berufstätigen in NRW pendelt

Interaktiv Aachen/Düsseldorf Etwa jeder zweite Berufstätige in Nordrhein-Westfalen ist 2019 zur Arbeit gependelt. Auch in der Städteregion Aachen und den Kreisen Düren und Heinsberg wird weiterhin viel gependelt. Eine Übersicht.

4,8 Millionen der 9,3 Millionen Erwerbstätigen in NRW seien im vergangenen Jahr werktags über die Grenzen ihres Wohnortes hinaus zur Arbeit gefahren, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit. Demnach pendelten allein nach Köln 352.529 und nach Düsseldorf 313.337 Menschen. Die Pendlermobilität habe sich vor allem auf die Nord-Süd-Achse von Bonn bis Duisburg und die West-Ost-Achse von Mönchengladbach über das Ruhrgebiet bis nach Dortmund und Bielefeld konzentriert.

Stark gependelt wurde auch nach Aachen (90.178). Die Pendler kamen besonders häufig aus angrenzenden Kommunen der Städteregion wie Stolberg, Herzogenrath, Würselen, Alsdorf und Eschweiler. Aber auch aus dem Belgien (3810) und aus den Niederlanden (1880) pendelten Berufstätige in die Kaiserstadt. Deutlich weniger Menschen pendelten aus Aachen in andere Städte und Kommunen (36.576). Die häufigsten Ziele waren dabei Würselen, Köln und Stolberg.

Die Einpendlerquote, also der Anteil der Einpendler an den Erwerbstätigen am Arbeitsort, war im vergangenen Jahr in Würselen (71,3 Prozent) und Niederzier (69,3 Prozent) am höchsten. Die wenigsten Einpendler verzeichneten hingegen der Selfkant (39,6 Prozent) und Heimbach (41,4 Prozent). Bei den Auspendlerquoten lagen mit Merzenich, Inden, Vettweiß und Langerwehe vier Kommunen aus dem Kreis Düren mit Zahlen über 80 Prozent vorne. Anteilig wenige Menschen pendelten aus der Stadt Aachen (28,8 Prozent) und der Stadt Düren (44 Prozent) hinaus.