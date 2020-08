Corona-Fall an Wegberger Schule : Gymnasiums-Jahrgangsstufe muss nicht in Quarantäne

Wegberg Muss eine ganze Jahrgangsstufe nach einem Corona-Fall im Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Quarantäne? Das muss an diesem Montag das Kreisgesundheitsamt entscheiden.

Da es Vertretern der Schule erst am Sonntagvormittag gelang, das Kreisgesundheitsamt zu erreichen, bat sie zunächst die Schüler der Jahrgangsstufe EF, am Montag erst zur zweiten Langstunde um 10.50 Uhr in die Schule zu kommen. Es bestünde die Möglichkeit, das Kreisgesundheitsamt könne die gesamte Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe EF vollständig in Quarantäne zu schicken.

Es kam aber anders: Schulleitung und Kreisgesundheitsamt besprachen sich am Sonntag. „Aufgrund der durchgehenden Maskenpflicht sowohl außerhalb als auch innerhalb des Unterrichts sowie der Einhaltung der weiteren Vorgaben des Infektionsschutzes habe das Kreisgesundheitsamt entschieden, dass derzeit keine weiteren Maßnahmen notwendig seien“, teilte die Schule auf ihrer Webseite mit.