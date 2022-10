Betroffene gesucht : Steuerzahlerbund bereitet Musterklagen gegen Grundsteuer vor

Gerade in ländlichen Gebieten gibt es übergroße Grundstücke. Der Gutachterausschuss bewertet nur kleine Bereiche mit dem Bodenrichtwert für Bauland, das Finanzamt nun das gesamte Gelände. Foto: Manfred Kistermann

Aachen Der Steuerzahlerbund bereitet Musterklagen gegen die Grundsteuerfeststellung vor. Zusammen mit Haus&Grund soll sich eine davon gegen das Bundesmodell generell richten. In NRW werden zudem Musterkläger für zwei Fälle gesucht. Wann Sie auf jeden Fall Einspruch einlegen sollten.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) und der Verband Haus&Grund wollen gemeinsam gegen das Bundesmodell zur Grundsteuerfeststellung klagen, das auch in NRW angewandt wird. Der Steuerzahlerbund in NRW wiederum bereitet Musterklagen gegen die Bewertung bei übergroßen Grundstücken und Grundstücken mit Fremdnutzungsrechten vor und sucht dafür Betroffene. Alle Verfahren sollen bis zur höchsten Instanz durchgefochten werden. Das sagte Hans-Ulrich Liebern vom BdSt NRW auf Anfrage unserer Zeitung.

Der Steuerzahlerbund hält demnach das Verfahren generell, das dem Bundesmodell zugrunde liegt, für verfassungswidrig. Dieses Ertragswertverfahren errechnet, wie der Name schon sagt, den (angenommenen) Ertrag des eigenen Eigentums. „Die so errechnete Steuer ist eine Vermögensbesteuerung. Was hat das mit der Grundsteuer zu tun?“, fragt Liebern.

Der Steuerzahlerbund sieht in der Grundsteuer eine Äquivalenzsteuer, die als Gegenwert für Leistungen erhoben wird, die die Kommune für ihre Bürgerinnen und Bürger erbringt; etwa Straßen, Grünanlagen, Spielplätze, Kultur- und Sportstätten, Kindergärten oder Schulen. Im Zentrum stehe die Frage: Wer kann was nutzen? Das spiegele das wertunabhängige – und einfachere – Flächenmodell, das Bayern, Hessen und Niedersachsen anwenden, besser wider.

Juristischer Berater des Steuerzahlerbundes bei der Erarbeitung dieser Musterklage ist der Rechtswissenschaftler Gregor Kirchhof. Er hatte bereits als Gutachter im Gesetzgebungsverfahren vor drei Jahren das nun umgesetzte Bundesmodell kritisiert und „verfassungsrechtlichen Änderungsbedarf“ angemahnt. „Im Gewand der Grundsteuer darf keine Vermögensteuer erhoben werden“, kritisierte er in seinem Gutachten.

Für den Fall, dass diese Klage erfolglos ist, will der Steuerzahlerbund NRW parallel Musterklagen wegen zwei in seinen Augen fragwürdige Bewertungen innerhalb des Bundesmodells führen. Es geht um übergroße Grundstücke und Grundstücke, auf denen die öffentliche Hand in Teilen Nutzungsrechte hat, ohne den Eigentümer dafür zu entschädigen. Auch für diese Flächen soll der Eigentümer aber nun Grundsteuer an den Staat zahlen.

Musterkläger gesucht Übergroßes Grundstück oder öffentliche Dienstbarkeit Der Steuerzahlerbund NRW sucht Betroffene mit weit über 2000 Quadratmeter großen Grundstücken oder großflächigen Dienstbarkeiten für die öffentliche Hand, die auf ihren Grundstücken eingetragen sind. Wer sich von ihnen für eine Musterklage zur Verfügung stellen würde, kann sich per Mail unter info@steuerzahler-nrw.de melden. Bis bei Gericht ein Aktenzeichen für die Musterklagen angelegt ist, auf das sich Betroffene bei ihrem Einspruch gegen einen Bescheid berufen können, werden nach Schätzungen des Steuerzahlerbundes NRW noch Monate vergehen.

Bei den übergroßen Grundstücken weist der Steuerzahlerbund darauf hin, dass die Bewertung der Finanzämter nicht dem entspricht, was der Bodenrichtwert der Gutachterausschüsse vorgibt. Im amtlichen Verzeichnis unter boris.nrw.de ist für jedes Grundeigentum eine Geländetiefe von meist 30 bis 35 Metern angegeben, ab der die Grundstücksfläche nur noch mit 10 bis 15 Prozent des Richtwertes bewertet werden darf. Doch das Finanzamt multipliziert das gesamte Grundstück mit dem hohen Bodenrichtwert des bebauten Teils.

Im Bundesmodell versucht ein Umrechnungskoeffizient den geringeren Wert von größeren Grundstücken abzubilden. Ein Grundstück von 2000 Quadratmetern wird demnach mit 0,64 multipliziert, fließt also nur zu 64 Prozent in die weitere Grundsteuerberechnung ein. Doch bei 2000 Quadratmetern endet die Gesetzesstaffelung. Auch ein Gelände von 5000 oder 7000 Quadratmetern wird zu 64 Prozent in die Berechnung einbezogen. Dabei zeige die Erfahrung, sagt Liebern, dass übergroße Grundstücke nie den Wert von Bauland haben. Häufig handele es sich um eine unbebaubare Hanglage oder eine eingeschränkte Nutzbarkeit durch eine angrenzende Landstraße oder einen Bahndamm.