Finanzamt : In welchen Fällen gibt’s Aufschub bei der Grundsteuer?

Aachen/Düren/Heinsberg Steuerpflichtige können einen Antrag auf Fristverlängerung bei der Grundsteuer stellen. Wie die Steuerberaterkammer Köln die Erfolgsaussichten einschätzt.

Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung endet in knapp fünf Wochen am 31. Oktober. Betroffene können – wie in anderen Steuersachen auch – einen Antrag auf Fristverlängerung bei den Finanzämtern in der Städteregion Aachen, im Kreis Düren und im Kreis Heinsberg stellen. Doch Experten warnen, dass sie sich besser nicht darauf verlassen sollten, dass ihnen am Ende diese Fristverlängerung so problemlos wie etwa bei der jährlichen Abgabe der Einkommensteuer gewährt wird.