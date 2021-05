Kostenpflichtiger Inhalt: Nordrhein-Westfalen als Vorreiter : Grund- und Förderschuler bekommen Lolli-Tests

Ab in den Mund mit dem Watteröhrchen: Schüler einer Grundschule nehmen den „Lolli-Test“ vor, der als PCR-Test von einem Labor ausgewertet wird. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Von Montag an gibt es die PCR-Lolli-Tests nun an den Grund- und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen. Im Vorfeld war die Sorge unter Schulleitern groß, die Tests könnten eine Menge mehr Arbeit verursachen.