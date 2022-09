Rechte Bedrohung vorgetäuscht : Grüner Ratsherr schickt sich selbst Morddrohungen

Der grüne Erkelenzer Stadtverordnete Manoj Subramaniam sah sich massiven Bedrohungen von rechts ausgesetzt. Doch jetzt erscheint die Geschichte in einem anderen Licht. Foto: Helmut Wichlatz

Erkelenz Rasierklingen in der Post, Morddrohungen, aufgeschlitzte Reifen, Hakenkreuze am Auto: In Erkelenz sah sich der grüne Stadtverordnete Manoj Subramaniam von Rechtsextremem verfolgt. Doch jetzt erscheint das alles in ganz anderem Licht.

„Todestag 1.9.“. Diese Morddrohung, unterzeichnet mit „NSU 2.0“, war der Höhepunkt einer Reihe von scheinbar massiven Bedrohungen, denen sich der grüne Erkelenzer Stadtverordnete Manoj Subramaniam ausgesetzt sah. Mal fand er Rasierklingen in der Post, mal berichtete er von Hakenkreuzen, die jemand nebst dem Wort „Jude“ auf sein Auto gesprüht habe, ein anderes Mal von aufgeschlitzten Reifen. Auch auf seiner Haustür prangte ein Hakenkreuz, versehen zudem mit SS-Runen.

„Ich werde dem weiterhin die Stirn bieten. Die Polizei ermittelt, und ich fühle mich gut aufgehoben“, sagte der 33-Jährige gegenüber unserer Zeitung. Der Staatsschutz der Aachener Kripo war eingeschaltet. Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen. Subramaniam bekundete, dass das sein Privatleben stark beeinflusse. Er fügte hinzu: „Ich werde mich nicht in der Wohnung einschließen und mein Leben weiterleben. Den Gefallen, in Schockstarre zu verfallen, werde ich diesen Personen nicht tun.“ Zudem bekundete Subramaniam: „Fakt ist: Ich bleibe in der Politik aktiv. Diese Menschen bekommen mich nicht mundtot.“ Von der Landespartei wie auch von den anderen Parteien erhielt er Solidaritätsbekundungen.

Nach Informationen unserer Zeitung stellt sich der ganze Fall nun jedoch in einem völlig anderen Licht dar. Manoj Subramaniam hat demnach dies alles selber inszeniert. Sich also selber Morddrohungen und Rasierklingen geschickt sowie sein Auto und die Haustüre selber mit Nazisymbolen besprüht. Die Polizei in Aachen und die zuständige Staatsanwaltschaft Mönchengladbach bestätigen diese Informationen. Im Zuge der Ermittlungen in dem Fall seien Zweifel an den Aussagen des Politikers aufgekommen. Schließlich wurde ein Durchsuchungsbeschluss bei Gericht beantragt, dem auch stattgegeben wurde.