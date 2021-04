Erste schon gepikst : Großer Ansturm auf Astrazenca für die Gruppe „60 plus“

Düsseldorf Die Altersbeschränkung für Astrazeneca wird zur Chance für die Impf-Gruppe „60 plus“. Am Karsamstag glühen schon am frühen Morgen die frei geschalteten Leitungen für Termin-Buchungen.

Der Ansturm auf die Impf-Termine für die Altersgruppe 60 plus hat schon am frühen Samstagmorgen zu überlasteten Leitungen am Telefon und im Internet geführt. Während viele sich vergeblich die Finger wund wählten, kamen die ersten erfolgreichen Termin-Jäger hingegen schon am selben Tag an ihre Coronavirus-Impfung.