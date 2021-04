Kostenpflichtiger Inhalt: Hohe rechtliche Hürden : Große Zustimmung für Testpflicht an Schulen

Nach der Ankündigung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, eine Testpflicht an Schulen einzuführen, erntet der CDU-Politiker große Zustimmung (Symbolbild). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Düsseldorf In der Diskussion über steigende Inzidenzzahlen an Schulen in Nordrhein-Westfalen sprechen sich Politik und Lehrerverband gleichermaßen für die Einführung einer Testpflicht aus. Kritik kommt derweil aus den Reihen der Schülerschaft.