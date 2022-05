Keine Zusatzkapazitäten : Große Nachfrage bei 9-Euro-Ticket in NRW erwartet

Große Nachfrage bei 9-Euro-Ticket in NRW erwartet

Düsseldorf Die Vorbereitungen auf den Verkauf der 9-Euro-Monatstickets laufen nach Angaben der Nahverkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen bereits auf Hochtouren.

Die Sondertickets sollen in den Monaten Juni, Juli und August bundesweit Fahrten im Nah- und Regionalverkehr ermöglichen für jeweils 9 Euro im Monat und damit viel günstiger für Fahrgäste sein als normale Monatstickets.

Ab wann und wo werden die Tickets in NRW verkauft?

Die Nahverkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen wollen mit dem Verkauf ab dem 23. Mai starten. Die Sondertickets sollen über viele Vertriebswege wie Online-Shops, Apps und die Kundencenter zu bekommen sein. Da aber beispielsweise auch zahlreiche Automaten für das neue Angebot ertüchtigt werden müssten, würden die 9-Euro-Tickets möglicherweise anfangs noch nicht überall erhältlich sein.

Die Deutsche Bahn hatte am Sonntag ebenfalls den 23. Mai als Starttermin für den Verkauf genannt. Vorausgesetzt Bundestag und Bundesrat stimmten dem Vorhaben in der Zwischenzeit zu. Diese Einschränkung nannten auch die Nahverkehrsverbünde in NRW.