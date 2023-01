Papierrollen in Flammen : Großbrand in Düsseldorfer Recyclingbetrieb

Großbrand in Düsseldorfer Recyclingbetrieb

Papierrollen in Flammen

Düsseldorf Brennende Papierrollen rufen am Sonntag zahlreiche Feuerwehrkräften auf den Plan. Das Feuer in einem Düsseldorfer Recyclingbetrieb breitet sich trotz Bemühungen aus.

Bei einem Großbrand in der Lagerhalle eines Düsseldorfer Recyclingbetriebs sind am frühen Sonntagmorgen Papierrollen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit zahlreichen Kräften im Einsatz.