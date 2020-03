Krefelder Zoo : Gorilla-Anlage bald wieder für Besucher zugänglich

Krefeld Den Brand im Zoo von Krefeld hat eine Gorilla-Gruppe unverletzt überstanden, weil sie in einem getrennten Haus untergebracht ist. Besucher kommen derzeit aber nicht an die Anlage der Tiere um Silberrücken Kidogo heran. Noch vor Ostern soll sich das ändern.

Der Krefelder Zoo will seine Anlage mit Gorillas möglichst Ende März wieder für Besucher zugänglich machen. Seit dem verheerenden Brand des Affenhauses in der Nacht zu Neujahr, bei dem mehrere Gorillas, Orang-Utans sowie ein Schimpanse starben, ist dieser Teil des Tierparks für Besucher nicht frei. Dort leben sieben Gorillas: ein Silberrücken mit Namen Kidogo, sowie drei Weibchen und drei Jungtiere. Wegen der Abrissarbeiten an dem benachbarten Affenhaus ist der Weg zu der Gorilla-Anlage bislang noch gesperrt.