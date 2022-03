Sachen gibt‘s : Goldfische im Tankstellen-Wischwasser ausgesetzt

Grevenbroich „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagt der Tankstellenpächter in Grevenbroich, nachdem er die kuriose Entdeckung gemacht hat. Eine Geschichte mit Happy End.

Ein Unbekannter hat in Grevenbroich am Niederrhein Goldfische im Wischwasser-Eimer einer Tankstelle ausgesetzt. „Ich habe zunächst nur Dreck in dem Eimer schwimmen sehen und wollte deswegen das Wasser austauschen“, sagte die Tankstellen-Pächterin am Freitag auf Anfrage.