Das NRW-Wetter : Trocken, sonniges Wetter im September mit Hitzewelle

Die Temperatursprünge in NRW waren mancherorts beträchtlich. So war es etwa in Bielefeld am 15. September 31,8 Grad warm (Symbolbild). Foto: dpa/Danny Lawson

Interaktiv Offenbach/Essen Trockenheit, viel Sonne und große Hitze haben das NRW-Wetter im September geprägt. Mit im Schnitt nur knapp 50 Litern pro Quadratmeter blieb der Monat bei den Niederschlägen um etwa ein Viertel unter dem vieljährigen Durchschnitt von 67 Litern.

Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag im hessischen Offenbach in seiner vorläufigen Monatsbilanz mit. Das ersehnte Nass, das dann Richtung Monatsende kam, verteilte sich ungleichmäßig. Am wenigsten Regen wurde bis einschließlich Montag in Bad Honnef mit nur 12,0 Litern gemessen, am meisten in Monschau mit 77,6 Litern. Die Sonne schien sehr oft und zeigte sich in der Bilanz 200 Stunden lang. Von 1961 bis 1990, der international verwendeten Vergleichsperiode, lag der Schnitt in NRW bei nur 135 Stunden.