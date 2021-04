Kostenpflichtiger Inhalt: Warnung : Glatte Straßen und Unfälle in der Region

Die Polizei warnt vor glatten Straßen in Teilen NRWs (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen/Düren In Teilen von Nordrhein-Westfalen hat die Polizei am Mittwochmorgen vor glatten Straßen gewarnt. Auch in der Region um Aachen lag vielerorts noch Schnee. Im Kreis Düren gab es mehrere Unfälle.