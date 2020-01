Neues NRW-Gesetz : Giftschlangenvermehrung in Privaträumen „nicht zu kontrollieren“

Giftschlangenvermehrung in Privaträumen „nicht zu kontrollieren“

Düsseldorf Das geplante neue Gifttiergesetz für Nordrhein-Westfalen wird nicht verhindern können, dass sich in Privaträumen bereits gehaltene Tiere weiter vermehren. Das stellte NRW-Naturschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) klar.

Biologische Besonderheiten bei der Vermehrung von Schlangen machten es unmöglich, ein Vermehrungsverbot zu kontrollieren, erklärte die Ministerin in einem am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichten Bericht. Zum einen können bestimmte Arten von Giftschlangen noch Jahre nach einer Befruchtung Nachwuchs hervorbringen. Zum anderen könnten bei der eingeschlechtlichen Fortpflanzung, selbst bei getrennter Haltung, Nachkommen aus einzelnen unbefruchteten Eizellen entstehen.