Weniger Blitzeinschläge : Gewitterträchtige Hitzeperiode vorerst vorbei

In den vergangenen Wochen gab es neben der Hitze auch zahlreiche Gewitter in der Region (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Essen Aufatmen, Durchlüften und vor allem wieder Durchschlafen! Mit den Hundstagen ist die Hitzewelle mit Gewittern erst einmal vorbei. Die Blitzeinschläge haben 2020 allerdings insgesamt nicht zugenommen.

Mit den Hundstagen geht die gewitterträchtige Hitzeperiode in Nordrhein-Westfalen am Wochenende zunächst einmal zu Ende. In den vergangenen gut anderthalb Wochen waren nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes täglich in Nordrhein-Westfalen irgendwo Gewitter angesagt. „Nicht nur eins“, sagte eine DWD-Meteorologin in Essen. Auch Unwetter waren damit in der Hitzeperiode verbunden.