Wahlsonntag : Gewitter und Starkregen in Teilen NRWs erwartet

Gewitter und Starkregen in Teilen NRWs erwartet

Am Wahlsonntag sollte der ein oder andere an einen Regenschirm beim Gang zum Wahllokal denken. Foto: Colourbox

Essen Auf dem Weg zum Wahllokal sollten Menschen in NRW am Sonntag bei der Bundestagswahl ihren Regenschirm bereithalten: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Starkregen.

Besonders die Südosthälfte des Landes sei betroffen, während der Nordwesten weniger abbekommen werde, sagte eine DWD-Meteorologin am Freitag. Demnach bleibt es am Vormittag zunächst noch größtenteils trocken, in der Eifel könnte es dann schon regnen. Im Laufe des Nachmittags ziehen „durchaus markante Gewitter“ auf.