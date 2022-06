Trüber Wochenstart : Gewitter und Schauer in NRW erwartet

Gewitter und Schauer in NRW erwartet

Essen Für die Menschen in Nordrhein-Westfalen startet die neue Woche mit Gewittern, Böen und vereinzelt auch Schauern.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt am Pfingstmontag zwar ab und zu auch die Sonne raus, doch bleibt es wechselnd bewölkt mit Schauern, kurzen Gewittern und stürmischen Böen im Verlauf des Tages. Grund dafür ist nach DWD-Angaben eine Strömung an kühler Meeresluft, die an der Südflanke eines Tiefs über die Nordsee ins Land geführt wird.