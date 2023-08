Debatte : Gewerkschaft der Polizei will klare Regeln für Einsatz von Bodycams

Düsseldorf Seit einigen Monaten gibt es für Polizeistreifen in NRW eine Tragepflicht für Bodycams. Aber wann muss der Startknopf im Einsatz tatsächlich gedrückt werden? Die Gewerkschaft fordert eine Klarstellung.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert eindeutige Kriterien für die Verwendung sogenannter Bodycams. Nach jedem kritischen Einsatz riefen Politik und Medien nach Bildern. „Die schwelende Bodycam-Debatte belastet unsere Kolleginnen und Kollegen“, berichtete der nordrhein-westfälische GdP-Vorsitzende Michael Mertens am Donnerstag in Düsseldorf.

Dabei seien die an der Uniform befestigten Kameras nicht zur Beweissicherung angeschafft worden, sondern ausdrücklich wegen ihrer deeskalierenden Wirkung in Konfliktsituationen. „Das Einschalten liegt im Ermessen der Beamten.“ Wenn NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) das ändern wolle, müsse er „klipp und klar sagen, in welchen Situationen die Kameras laufen sollen“. Dafür wäre dann auch eine Rechtsgrundlage zu schaffen.

Seit Ende April gilt bei der NRW-Polizei eine Tragepflicht für Bodycams. In der Anweisung wird betont, dass die Kamera bereits in einem „frühen Gefahrenstadium“ aktiviert werden sollte. Eine Einschaltpflicht gibt es aus rechtlichen Gründen jedoch nicht. Die rund 18.000 Streifenpolizisten in NRW können über etwa 9000 Bodycams verfügen, die die Beamten sich in ihren Schichten teilen. Die Tragepflicht ist eine Konsequenz aus den tödlichen Polizei-Schüssen auf einen 16 Jahre alten Flüchtling in Dortmund vor einem Jahr.