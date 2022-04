NRW und Region : Gewerbesteuereinnahmen 2021 höher als vor Corona

Zwei Gemeinden hatten die Steuer im Vorfeld zu hoch angesetzt und mussten sie zurückzahlen, so auch Inden (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Interaktiv Düsseldorf/Aachen Die Gewerbesteuereinnahmen in NRW lagen 2021 bei gut 13,3 Milliarden Euro. Zwei Gemeinden hatten die Steuern zu hoch angesetzt und mussten zurückzahlen – eine von ihnen in der Region.

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 bedeutet das einen Anstieg um 4,5 Prozent. Das berichtete das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf. 2020 waren durch diese Steuer nur 10,2 Milliarden Euro in die kommunalen Kassen geflossen.