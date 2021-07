Neue Niederschläge am Wochenende : Gewässer können Regen aufnehmen

Aachen/Stolberg Der Deutsche Wetterdienst hat für das Wochenende neue Niederschläge vorhergesagt. Nach Einschätzung von Experten werden die Gewässer in der Region damit fertig.

So hat der Wasserverband Eifel-Rur durch eine erhöhte Wasserabgabe in seinen Talsperren Platz für den zusätzlich erwarteten Regen geschaffen. Die Niederschläge können dadurch voraussichtlich vollständig aufgenommen werden, teilte die Städteregion Aachen am Freitag mit.

In enger Abstimmung mit den Krisenstäben wurden zudem alle Fließgewässer auf Ihren Zustand hin untersucht. Um einen ungestörten Abfluss des Regenwassers gewährleisten zu können, wurden in den vergangenen Tagen tonnenweise Treibgut, Bäume, Wohnwagen und andere Fahrzeuge aus den Flüssen und Bächen entfernt.

Durch das zurückliegende Extremhochwasser ist es allerdings streckenweise zu Beschädigungen des Ufers und des Gewässerbetts gekommen. Dies gilt besonders für Inde und Vicht. Durch erhöhte Pegelstände könnte es vereinzelt zu weiteren Schäden kommen. Allerdings ist bei beiden Gewässern ein starker Rückgang der Pegelstände in Richtung Normalität zu beobachten. Deshalb werden keine weiteren Überflutungen erwartet. Da jedoch örtlich Starkregenereignisse möglich seien, könne es in einzelnen Häusern erneut zu Wassereinbrüchen in Kellern kommen, so die Städteregion.