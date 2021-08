Prozessauftakt in Aachen : Falschgeld-Geschäft endet mit 16 Messerstichen

Prozessauftakt in Aachen

Aachen Vor dem Landgericht Aachen hat ein Prozess gegen einen 37 Jahre alten Mann begonnen, der seinen ehemaligen Komplizen aus Habgier mit 16 Messerstichen getötet haben soll.

Laut einer Gerichtssprecherin hat der Angeklagte die Tat vom 20. März 2021 zum Prozessauftakt am Dienstag in Aachen eingeräumt. Sie sei laut Aussage des Angeklagten nach einem eskalierten Streit geschehen. Zuvor sei der Mann von dem späteren Opfer (46) bedroht worden.

Laut Staatsanwaltschaft hatten sich die beiden Männer verabredet, um in den Niederlanden ein Falschgeld-Geschäft abzuwickeln. Der 46-Jährige habe deshalb 17.100 Euro dabei gehabt, um das Falschgeld anzukaufen. Bei einem Stopp im Eifelort Kall soll der Angeklagte, der vom ursprünglichen Plan des Falschgeld-Geschäfts bereits abgerückt gewesen sein soll, 16 Mal auf das Opfer eingestochen haben, so dass der Mann vor Ort starb. Dem Mann wird vorgeworfen, die Tat aus Habgier begangen zu haben, um das Geld für sich zu behalten. Die Anklage spricht angesichts der ermittelten Tatumstände von einem „absoluten Vernichtungswillen“.

Leiche auf Feldweg in der Eifel gefunden

Mordkommission ermittelt : Leiche auf Feldweg in der Eifel gefunden

37-Jähriger nach tödlichen Messerstichen in Haft

Leiche auf Feldweg in Kall

Leiche auf Feldweg in Kall : 37-Jähriger nach tödlichen Messerstichen in Haft

Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge beobachtet, wie der Verdächtige die Leiche auf einem Feldweg in den Kofferraum hievte und das Kennzeichen des Wagens notiert. Nach kurzer Flucht konnte der Tatverdächtige noch am selben Tag im Zuständigkeitsbereich der Polizei Düren gefasst werden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.