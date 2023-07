Rechtsradikale Posts : Gericht bestätigt Rauswurf von Polizeianwärtern

Der Eingang des Verwaltungsgerichts in Düsseldorf. Zwei Kommissaranwärter sollen in WhatsApp-Chatgruppen rassistische und antisemitische Nachrichten verschickt haben. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Zwei Polizeianwärter sind aufgrund rassischer und nationalsozialistischer Chatverläufe entlassen worden. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht stufte die Entlassung nun als gerechtfertigt ein.

Die beiden Männer hatten in WhatsApp-Chatgruppen von Polizisten einschlägige Chat-Nachrichten verschickt. So hatte der 21-jährige Kläger in Chats mit anderen Polizeischülern unter anderem ein Ortsschild mit dem Zusatz: „Juden werden hier nicht bedient“ gepostet. Er werde seinen beiden Mandanten raten, in Berufung zu gehen, kündigte deren Anwalt an.