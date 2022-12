Schwere Rückkehr in die Heimat : Gerechtigkeit für Aachener Opfer des MH17-Abschusses

„Wir waren ein einziges großes Wir“ : Aachenerin verliert Zwillingsschwester bei Abschuss von Flug MH17 Am 17. Juli 2014 verlor die in Australien lebende Aachenerin Monika Beaujean (56) beim Abschuss von Flug MH17 ihre Zwillingsschwester Gabi. Zur Urteilsverkündung in Schiphol kam sie in die Heimat zurück. „Ich musste an diesem Tag im Gerichtssaal unbedingt dabei sein!“