NRW-Landtag : Geplantes Epidemie-Gesetz kommt auf den Prüfstand

Das von der NRW-Regierung angestrebte Epidemie-Gesetz kommt am Montag in einer Sachverständigen-Anhörung im Landtag auf den Prüfstand. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf NRW kämpft gegen die Corona-Pandemie. Die Regierung strebt ein Gesetz mit weitreichenden Befugnissen an, die Opposition im Landtag bremst. Nun soll eine Anhörung von Sachverständigen weiterhelfen.

Das von der NRW-Regierung angestrebte Epidemie-Gesetz kommt am Montag (10.00 Uhr) in einer Sachverständigen-Anhörung im Landtag auf den Prüfstand. Im Vorfeld der Erörterung in Düsseldorf äußerten sich einige Experten bereits kritisch zu dem schwarz-gelben Entwurf. Vertreter von Pflegern, Ärzten, Gewerkschaften oder Kommunen bemängelten vor allem Zwangsverpflichtungen von Medizinern und Pflegern im Notfall. Einige Stimmen warnten vor den geplanten Einschränkungen in die Rechte der Menschen.