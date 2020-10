Nach Herbstferien : Gemischte Gefühle zum Schulstart mit Maskenpflicht und Daunenjacke

Nach zwei Wochen Herbstferien kehren am Montag rund 2,5 Millionen Schüler und mehr als 200.000 Lehrer in Nordrhein-Westfalen zurück in den Unterricht – die meisten von ihnen müssen wieder eine Maske tragen (Symbolbild). Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Regelmäßiger Durchzug und Maskenpflicht ab der 5. Klasse sind die Rezepte gegen Corona an NRWs Schulen. Während sich der Lehrerverband mehr gewünscht hätte, wird aus Schulen von hoher Akzeptanz und pragmatischen Lösungen berichtet.

Nach zwei Wochen Herbstferien sind rund 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen am Montag unter verschärften Corona-Bedingungen wieder in die Schule gestartet. Wichtigste Änderung: Schüler ab der 5. Klasse müssen auch im Unterricht wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In der kälter werdenden Jahreszeit müssen sich die Schüler zudem warm anziehen: Durch regelmäßiges Lüften soll das Ansteckungsrisiko minimiert werden.

Nach Einschätzung des Lehrerverbandes Bildung und Erziehung (VBE) erlebten viele Schüler und Lehrer den Schulstart mit „mehr als gemischten Gefühlen“. „Ähnlich wird es auch den Eltern gehen, die ihre Kinder in die Schulen schicken“, sagte der VBE-Landesvorsitzende Stefan Behlau am Morgen bei WDR5. Die einzigen Lösungsvorschläge der Politik angesichts rapide steigender Coronavirus-Infektionszahlen seien das Lüften der Klassenräume und in weiterführenden Schulen das Tragen von Masken.

„Corona zeigt sehr deutlich, wo die Defizite nicht nur der Gegenwart, sondern auch der Vergangenheit sind“, so Behlau. „Es ist viel zu wenig in die schulische Bildung investiert worden.“ Dies betreffe das Personal und auch die Schulgebäude. Schüler und Lehrer müssten das nun ausbaden.

Über einen pragmatischen Umgang mit den Maßnahmen in der Schülerschaft und im Kollegium berichtete exemplarisch Lutz Hamann, Schulleiter der Freiherr-vom-Stein-Realschule in Gütersloh: „Die Akzeptanz fast aller Schüler ist sehr, sehr groß“, sagte er mit Blick auf die Maskenpflicht im Unterricht. Was die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften betreffe, seien seine Schüler „pflegeleicht“: „Es gibt Klassen, da werden dann eben Decken mitgebracht, damit man nicht friert“, sagte Hamann. Viele Schüler behielten am Montag auch kurzerhand ihre Jacken an, wenn vorschriftsmäßig stoßgelüftet wurde.

Grundsätzlich habe er sich gefreut, seine Schüler wieder begrüßen zu können. Damit auch angesichts steigender Ansteckungsrisiken der Schulbetrieb laufen könne, wünscht er sich mehr Spielraum beim Umgang mit Verdachtsfällen: „Lieber mal ein Kind für wenige Tage online unterrichten als eine ganze Klasse oder Jahrgangsstufe zwei Wochen lang“, erklärte er.

Er hoffe außerdem, dass die Landesregierung im weiteren Verlauf der Pandemie Regelungen und Konzepte frühzeitiger als bisher anschiebe. Auf viele Probleme habe er bereits im August hingewiesen, Lösungen wurden dann erst jetzt realisiert: „Es war schon erschreckend, dass ich beim Umgang mit Behörden immer mal wieder den Eindruck hatte, dort glaubt man, Corona sei vorbei“, sagte Hamann.

In ein ähnliches Horn stieß der Lehrerverband: Man erhoffe sich Ansagen, wie „es denn jetzt wirklich weitergeht“. Weitere Schritte – wie ein angeordneter Schichtbetrieb – müssten vorbereitet werden. Gegen Corona würde sich der VBE zudem kleinere Lerngruppen wünschen - dafür gebe es aber nicht genug Lehrkräfte.

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht ab der 5. Klasse soll zunächst bis zu den Weihnachtsferien am 22. Dezember gelten. Im Schulgebäude und auf dem -gelände gilt sie weiterhin landesweit an allen über 5500 Schulen - also auch für Grund- und Förderschüler der Primarstufe. Plexiglasvisiere werden als Alternative nicht akzeptiert.

Lehrer müssen immer dann Maske tragen, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten können. Wenn es der Unterricht erfordert, können sie sie zumindest zeitweise ablegen – etwa beim Demonstrieren des „th“ im Englischunterricht.

(dpa)