Einmaliges Wissenschaftsprojekt : Gelder der Region Flandern sollen das Einstein-Teleskop in die Region holen

Einzigartiges Forschungsprojekt : Parteiübergreifender Vorstoß für das Einstein-Teleskop Das Einstein-Teleskop soll ein wegweisendes Forschungsprojekt in der Region werden. Doch das zuständige Bundesministerium will den Bau in den Niederlanden finanziell nicht bezuschussen. Nun gibt es eine neue Initiative mehrerer NRW-Landtagsfraktionen.