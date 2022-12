Unfall unweit des Tatorts : Geldautomatensprenger flüchten vor Polizei im Kreis Viersen

Nettetal In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter im Vorraum einer Bank im Kreis Viersen einen Geldautomaten gesprengt. Kurze Zeit später kam es zu einem Unfall unweit des Tatorts.

Wie die Viersener Polizei berichtet, war eine Filiale der Deutschen Bank auf der Hochstraße in Nettetal-Lobberich, rund 20 Kilometer vom Kreis Heinsberg entfernt, das Ziel der Täter. Im Vorraum zündeten sie gegen 3.45 Uhr am frühen Freitagmorgen ihren Sprengsatz. Zeugen berichteten, dass nach der Tat mindestens zwei Personen flüchteten. Ein Polizeihubschrauber suchte nach den Geflüchteten, während Polizisten am Boden im Einsatz waren.

Bereits in der Vorwoche wurde in NRW ein trauriger Rekord geknackt: Am 20. Dezember hatte es bereits 177 Geldautomatensprengungen im Jahr 2022 gegeben, mehr Fälle wurden bislang in keinem Jahr gezählt. In den letzten Tagen des Jahres ist die Zahl nun erneut gestiegen. Neben dem Fall in Viersen waren auch Geldautomaten in Erkelenz und Köln betroffen.