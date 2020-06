Angaben der Ermittler : Geldautomaten-Sprengungen werden gefährlicher

Automaten-Sprengungen sorgen in vielen Fällen für eine große Verwüstung. Das Bild zeigt eine Bankfiliale in Moers-Kapellen. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Interaktiv Düsseldorf Sprengattacken auf Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen nehmen nicht nur zu, sondern werden nach Angaben der Ermittler durch Sprengstoff statt Gas auch noch gefährlicher.

Die Täter passen ihre Vorgehensweise laut Landeskriminalamt neuen Sicherheitsvorkehrungen an. „Sie satteln um und sprengen nicht mehr nur mit Gas, sondern leider auch mit Sprengstoff. Auch das scheint zuzunehmen. Das besorgt uns sehr, weil das die Tatausführung noch gefährlicher macht“, sagte Thomas Jungbluth, Leitender Kriminaldirektor des LKA in NRW, der „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

Die Polizei in NRW konnte laut LKA bislang 81 Tatverdächtige festnehmen. Doch würden diese nach ihrer Verurteilung in Deutschland und ihrer anschließenden Überstellung in die Niederlande zu schnell wieder auf freien Fuß kommen: „Ein Teil der Täter bekommt in den Niederlanden relativ schnell Hafturlaub und kann sich dann bei weiteren Taten wieder beteiligen“, kritisierte Jungbluth.