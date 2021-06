Attacken in NRW : Geldautomaten-Knacker setzen jetzt auf Sprengstoff statt Gas

Völlig zerstört wurde der Innenraum einer Bank im Herzogenrather Stadtteil Merkstein bei der Sprengung eines Automaten am 12. April. Foto: Jan Mönch

Düsseldorf/Region Neue Entwicklung bei Attacken auf Geldautomaten in NRW: Die Täter haben in diesem Jahr in rund 65 Prozent der Fälle Sprengstoff statt Gas benutzt.