Täter auf der Flucht : Geldautomat in Stolberg gesprengt

Die Fahndung läuft: Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Stolberg haben bislang mehrere Täter einen Geldbetrag in bislang unbekannter Höhe erbeutet. (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

Stolberg Die Serie der Sprengungen von Geldautomaten in der Region reißt nicht ab. In der Nacht auf Dienstag war ein Automat in Stolberg betroffen.