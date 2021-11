Diebe flüchten : Geldautomat an der Vaalser Straße gesprengt

Geldautomat an der Vaalser Straße gesprengt

In den frühen Morgenstunden haben Täter einen Geldautomat unmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze zu Vaals gesprengt. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Aachen Und erneut sprengen Unbekannte einen Geldautomaten und flüchten über die niederländische Grenze. Tatort ist diesmal die Vaalser Straße in Aachen.

Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen um 3.30 Uhr einen Geldautomaten an der Vaalser Straße in Aachen, kurz vor der niederländischen Grenze, gesprengt. Mehrere Anwohner wurden durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen und verständigten die Polizei.