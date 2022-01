Wiederaufbauhilfe : Geld für Menschen in Flutgebieten soll schneller ankommen

Geld für Menschen in Flutgebieten soll schneller ankommen

Die Flutkatastrophe ist genau sechs Monate her, betroffen war auch Stolberg. Foto: Heike Lachmann

Düsseldorf Das Geld aus der Wiederaufbauhilfe soll künftig schneller bei den Menschen in den Hochwassergebieten ankommen. Ein Teil soll bereits bei der Bewilligung ausgezahlt werden.

Ab sofort werde Privatleuten, die einen Antrag wegen Gebäudeschäden gestellt haben, 40 Prozent der Summe gleich bei Bewilligung ausgezahlt, kündigte die nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag in Düsseldorf an. Auch die Haushaltspauschale werde nun unmittelbar mit Bereitstellung des Leistungsbescheids überwiesen.