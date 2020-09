Autobahn zeitweise gesperrt : Geisterfahrerin auf der A4 bei Langerwehe gestoppt

In eine brandgefährliche Situation geriet eine 83-jährige Autofahrerin am Sonntagabend auf der A4, als sie auf der falschen Fahrbahn fuhr (Symbolbild). Foto: Colourbox/Joanna Boiadzhieva

Langerwehe Die Geisterfahrt einer 83-jährigen Autofahrerin über die Autobahn A4 ist am späten Sonntagabend von Polizisten gestoppt worden.

Gegen 21 Uhr hatten Autofahrer den auf der Gegenfahrbahn in Richtung Köln fahrenden Opel Corsa in Höhe der Tank- und Rastanlage „Aachener Land“ gemeldet. Trotz mehrerer Versuche von Polizeibeamten, sie mit Blaulicht und Martinshorn auf ihren lebensgefährlichen Fehler aufmerksam zu machen, bemerkte die Frau ihre Situation erst, als sie die Sperrstelle der Polizei an der Anschlussstelle Langerwehe erreichte.