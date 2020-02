Kostenpflichtiger Inhalt: Gladbecker-Geiselnehmer Rösner will frei sein : Wann endet die Schuld der Attentäter?

Köln, August 1988: Gladbeck-Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner diskutiert mit Journalisten. Er sitzt seit mehr als 30 Jahren in Haft, mittlerweile in Aachen. Foto: Hartmut Reeh

Aachen Der in der Justizvollzugsanstalt Aachen inhaftierte Geiselgangster von Gladbeck, Hans-Jürgen Rösner, will mit fast 63 Jahren nicht länger in Haft bleiben. Doch kann eine solche Schuld einfach vergehen? Diese Frage haben sich schon die Bürger 2018 bei der Entlassung von Mittäter Dieter Degowski gestellt. Er wurde damals mit neuer Identität auf Bewährung entlassen.