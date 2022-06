9-Euro-Ticket und Pfingstverkehr : Gedränge auf den Bahnsteigen

Köln Am langen Pfingstwochenende machen sich viele Menschen traditionell zu Ausflügen auf den Weg. Da kommt das neue 9-Euro-Ticket natürlich sehr recht. Mit welchen konsequenzen?

Zum Ende des langen Pfingstwochenendes ist es am Montag in vielen Zügen in Nordrhein-Westfalen noch einmal richtig voll geworden. Viele Ausflügler nutzten das günstige 9-Euro-Ticket im Nahverkehr. Am Kölner Hauptbahnhof zum Beispiel versuchten zahlreiche Reisende vergeblich, mit ihren Fahrrädern noch einen Platz in den Abteilen zu bekommen. Auf den Bahnsteigen der Fernzüge, in denen das 9-Euro-Ticket nicht gilt, war die Lage hingegen entspannt.