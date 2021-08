Ökumenischer Gottesdienst für die Flutopfer : „Was für eine Not!“

Foto: Andreas Steindl 20 Bilder Gedenkgottesdienst im Aachener Dom

Aachen Erst Corona, dann die Flut: „Wir müssen Lehren ziehen aus dieser doppelten Katastrophenerfahrung“, betont Bundespräsident Steinmeier. Laut Teilnehmer war es eine angemessene und würdige Zeremonie.

Die eindrücklichste Schilderung der schrecklichen Stunden, die das Leben Tausender Flutopfer für immer verändern wird, kommt von Hans-Peter Bruckhoff. Der evangelische Pfarrer aus Gemünd steht an diesem Morgen im Oktogon des Aachener Domes und hält eine Kerze in Händen, es war ein Geschenk des Aachener Bischofs Helmut Dieser zum Reformationsjubiläum2017. Als in der Nachtvom14.auf den 15.Juli das Wasser auch seinen Heimatort flutet, ist das Ehepaar Bruckhoff voneinander getrennt, sie wissen nicht, wie es dem anderen geht. Als im Pfarrhaus, in das sich ein Nachbar mit knapper Not retten kann, der Strom ausfällt, zündete Bruckhoffs Frau die Kerze an – das einzige Licht im Dunkel dieser Schreckensnacht, in der das Wasser steigt und steigt. Am nächsten Morgen ist das Pfarrhaus zerstört, erzählt Bruckhoff, der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Aachen ist. „Aber meine Frau und ich konnten unsin die Arme nehmen.“

Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben die großen Kirchen und die gesamte Staatsspitze bei einem ökumenischen Gottesdienst der Opfer der Flutkatastrophe gedacht. Durch das Hochwasser waren Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Einige werden immer noch vermisst.

Seite an Seite mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundesratspräsident Rainer Haseloff (beideCDU) und Stefan Harbarth, dem Präsidentendes Bundesverfassungsgerichts, sitzen gut 90 Opfer, Hinterbliebene, Helferinnen und Helfer und Notfallseelsorger. Manche von ihnen haben Tränen in den Augen, nehmen sich tröstend in den Arm. Auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sind gekommen. Das Gedenken in Aachen sollte auch an die Hochwasseropfer in Belgien und den Niederlanden erinnern.

„Es verschlägt einem die Sprache, wenn ein junger Helfer Schlamm wegräumt und dabei ein Mädchen tot in der Baggerschaufel findet“,erinnert sich Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, an die ersten Bilder der Katastrophe. „Welch eine Zerstörung in so kurzer Zeit! Was für eine Not!“ Es werden noch etliche lange Nächte vergehen, die unruhig sein werden, geprägt von Angst und Sorge, sagt Bätzingin seiner Predigt. Aber es gebe auch einen Schimmer der Hoffnung. „Unendlich tröstlich sind Hände, die Halt geben; Hände, die Menschen aus ihren Häusern gerettet haben; Hände, die festhalten und umarmen, wenn Tränen fließen; Hände, die zupacken, Schutt und Dreck wegräumen.“

Auch Erzpriester Radu Constantin Miron, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, würdigt den Einsatz der Abertausenden Helfer als „lebendiges Hoffnungszeichen.“

Lesen Sie auch Mit Merkel, Steinmeier und Laschet : Gottesdienst im Aachener Dom für die Opfer der Flut

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, äußert die Hoffnung, dass das Schicksal der Menschen, an dem alle Anteil nähmen, das Land verändern wird. „Dass wir alles dafür tun, damit Menschen in der Zukunft solches Leid erspart bleibt“, sagte er. Er ging auch auf die Ursachen des Hochwassers ein. „Die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind bei uns angekommen. Das haben wir verstanden“, sagte er. Er hoffe, dass die Menschen in 20 Jahren sagen können, die Dramatik der Ereignisse, die Schäden einer aus der Balance gebrachten Natur, hätten zum Nachdenken gebracht und zu einem Neuanfang geführt.

Untermalt von Michael Hoppe an der Orgel verliest Annette Schmidt Auszüge aus dem Ahr-Psalm, den der Seelsorger Stephan Wahl unter dem Eindruck der Katastrophe geschrieben hat: „Schreien will ich zu dir, Gott, mit verwundeter Seele“, heißt es darin, „doch meine Worte gefrieren mir auf der Zunge.“ Es ist eine zornige Anklage an ein grausames Schicksal: „Alles wurde mir genommen. Alles! Weggespült das, was ich mein Leben nannte.“ Im Achteck des Domes ist die Erschütterung durch der Verse, die an die Reden des leidgeprüften Hiob aus der Bibel erinnern, fast körperlich spürbar. Berührend, genauso wie die muslimische Klagerezitation, mit der Imam Mücahid Yediyildiz den Dom erfüllt, und die jüdische Klage, die Adrian Flohr vorträgt.

Renate Steffes, eine Betroffene aus Ahrweiler, sagt: „Diese Nacht soll eigentlich für mich abgelegt sein – in einer verschlossenen Schublade. Fest verschlossen. Zu! Doch die Schublade mit den belastenden Erfahrungen öffnet sich täglich neu.“ Rita Nagel, Notfallseelsorgerin in der Städteregion Aachen, lenkt den Blick nach vorn: „Das Leben, das mit den Müllbergen weggeworfen worden ist, muss neu gefunden werden.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft in einer Ansprache nach dem Gottesdienst dazu auf, den Klimawandel entschlossen zu bekämpfen. Deutschland müsse sich darauf einstellen, in Zukunft häufiger und heftiger von extremen Wetterlagen getroffen zu werden. „Und wir müssen viel umfassender Vorsorge treffen, um uns besser zu schützen“, sagte er.

Lesen Sie auch Flutopfer : Misstöne im Vorfeld der großen Gedenkfeier im Aachener Dom

Steinmeier betonte, die Menschen in den Katastrophengebieten bräuchten Hilfe und Aufmerksamkeit auch dann noch, „wenn die Fernsehkameras abgebaut sind und längst andere Nachrichten die Schlagzeilen beherrschen“. Vielleicht habe man sich in der Vergangenheit zu sehr in Sicherheit gewiegt. „Viele spüren: einfach zurück zur Tagesordnung, einfach so schnell wie möglich zurück in die alte Spur, das kann nicht die Antwort sein.“ Deutschland habe sich inder Not als stark und solidarisch erwiesen. Erst Corona, dann die Flut: „Wir müssen Lehren ziehen aus dieser doppelten Katastrophenerfahrung“, betont der Bundespräsident und versichert: „Sie sind nicht allein! Wir hören Sie! Wir vergessen Sie nicht!“