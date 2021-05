Debatte um Bescheinigungen : Gebauer lobt Präsenzunterricht

Düsseldorf NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat die Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen von diesem Montag an gelobt.

Präsenzunterricht ist in Kommunen mit Coronavirus-Neuinfektionszahlen an fünf Werktagen in Folge unter einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100 möglich. Das gelte für alle 53 NRW-Kommunen mit Ausnahme von Hagen und Remscheid, hatte das NRW-Gesundheitsministerium am Sonntag mitgeteilt. In Hagen und Remscheid werde es vorerst beim Wechselunterricht bleiben.