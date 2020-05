Ein Stück Normalität : Gaststätten, Freibäder und Fitnessstudios in NRW öffnen wieder

Düsseldorf Ab dem 11. Mai soll in NRW das öffentliche Leben ein Stück weit zurückkehren: Gaststätten sollen öffnen, Fitnessstudios und Sporthallen wieder den Betrieb aufnehmen. Breitensport im Freien ist schon ab Donnerstag möglich.

Restaurants, Freibäder und Fitnessstudios sollen wieder aufmachen: Nordrhein-Westfalen hat umfangreiche Lockerungen in der Corona-Krise beschlossen. So dürfen ab dem 11. Mai Gaststätten wieder öffnen, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf ankündigte. Die Erlaubnis werde für den Innen- und den Außenbereich gelten. Voraussetzungen sind demnach die Einhaltung des Sicherheitsabstands sowie ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen ebenfalls ab dem 11. Mai unter strengen Auflagen auch zu touristischen Zwecken wieder genutzt werden. Gastronomie und Tourismus starten wieder, sagte Laschet.