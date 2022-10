Ministerpräsident Wüst : Gaspreisbremse auch für soziale und kommunale Einrichtungen

Hendrik Wüst bei der CDU-Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover. Foto: dpa/Michael Matthey

Hannover Von der Entlastung durch die angekündigte Gaspreisbremse sollen auch kommunale und soziale Einrichtungen profitieren.

Das sei bei den Beratungen mit Vertretern der Bundesregierung klar geworden, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitag in Hannover zum Abschluss der Beratungen der Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer. Das sei ein ‚gutes Signal‘ für die Kommunen, die an vielen Stellen die gleichen Sorgen haben wie alle anderen auch.“