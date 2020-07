Kommendes Wintersemester : Für viele Studiengänge in NRW ist der Abi-Schnitt egal

NRW liegt mit dem Angebot an Fächern, die nur mit einem bestimmten Notendurchschnitt studiert werden können, im Ländervergleich im Mittelfeld, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hervorgeht. Foto: dpa/Swen Pförtner

Gütersloh/Aachen Nur eines von drei Studienfächern ist im kommenden Wintersemester in Nordrhein-Westfalen zulassungsbeschränkt. Auch in Aachen gibt es viele offene Möglichkeiten.

Einer von drei Studiengängen des kommenden Wintersemesters in Nordrhein-Westfalen ist mit einem Numerus clausus (NC) zulassungsbeschränkt. Damit liegt NRW mit dem Angebot an Fächern, die nur mit einem bestimmten Notendurchschnitt studiert werden können, im Ländervergleich im Mittelfeld, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hervorgeht. Schon im Vorjahr lag die Quote der zulassungsbeschränkten Studienfächer im Land mit etwas mehr als 33 Prozent auf ähnlich niedrigem Niveau. Bundesweit liegt die sogenannte NC-Quote etwa bei 40 Prozent – mit großen Schwankungen zwischen Bundesländern und Hochschulstädten.

So müssen Studienanwärter in Berlin, dem Saarland oder Hamburg in zwei Drittel aller Fächer einen festgelegten Abiturschnitt vorweisen. In Thüringen oder Mecklenburg gilt das nur für ein knappes Fünftel aller Studiengänge. „Viele Studieninteressierte haben in diesem Jahr unter den außergewöhnlichen Abiturbedingungen angesichts von Corona gelitten“, sagte CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele. „Dass auch in diesem Jahr für knapp 60 Prozent aller Studiengänge die Abiturnote keine Rolle spielt, ist da sicher eine gute und beruhigende Nachricht.“

Wer an einer nordrhein-westfälischen Hochschule studieren will, wird dabei vor allem in Köln auf Angebote stoßen, die mit einem NC belegt sind: Die Quote zulassungsbeschränkter Angebote liegt hier bei 59 Prozent. Betrachtet man nur die Universitäten, sogar bei 80 Prozent. Deutlich seltener ist dagegen ein guter Abi-Schnitt in Paderborn gefragt: Hier sind nur zehn Prozent der Studiengänge NC-Fächer.

An der RWTH Aachen sind 14 von 37 Studiengängen zulassungsbeschränkt. Hinzu kommen einige Lehramtsstudiengänge, bei denen es auf die Fächerkombination ankommt: Ist etwa Deutsch, Englisch, Biologie oder Geschichte dabei, gelten oft Beschränkungen. Bei der FH Aachen gibt es Zulassungsbeschränkungen bei neun von 42 Studiengängen. Betrachtet wurden nur die Hochschulstädte ab 17.000 Studierenden. Ähnlich wie aus bundesweiter Perspektive sind in NRW am häufigsten Studiengänge in den Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften zulassungsbeschränkt (43,4 Prozent). In den Ingenieurwissenschaften trifft dies nur auf weniger als ein Viertel zu. „Es lohnt sich für Studieninteressierte immer, den Blick über die Grenze des Bundeslandes zu weiten“, sagt Studienautor Cort-Denis Hachmeister. Oft gebe es gleichwertige Alternativen ohne Numerus clausus in der Nähe.

(dpa/wb)