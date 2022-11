Pilotprojekt : Für drei Euro von Aachen nach Maastricht

Aachen Ein Pilotprojekt zum grenzüberschreitenden Handyticket im AVV startet. „easyConnect“ soll die Bezahlung mit einer App kinderleicht machen. Tester erhalten für die Fahrt von Aachen bis Maastricht einen Schnupperpreis. Abonnenten zahlen noch weniger.

Im Rahmen des Pilotprojekts können registrierte Pilottester ab sofort für nur drei Euro pro Fahrt den RE18 zwischen Aachen und Maastricht sowie die Buslinien der Aseag in der Stadt Aachen nutzen. Abonnenten zahlen sogar nur einen Euro. Dazu nötig ist nur eine Registrierung unter www.avv.de/easyconnect sowie die Naveo-App des AVV.

Eigentlich war im Frühjahr der Start des vom Land NRW geförderten Pilotprojekts für den Sommer angekündigt worden. Doch dann kam das Neun-Euro-Ticket, das den rabattierten Preis für die Fahrt nach Maastricht weniger attraktiv machte. Der AVV verschob den Start. Nun startet das Pilotprojekt in der Vorweihnachtszeit.

In der ersten Stufe des Piloten testen AVV, Aseag und der niederländische Nahverkehrsanbieter Arriva die Ausgabe und Kontrolle eines Barcodes der sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden genutzt werden kann und somit die Grundlage für nahtlose Mobilität über Landesgrenzen hinweg bietet.